Ünlü çift, filmde de karı-koca rolünde
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Ünlü çift, filmde de karı-koca rolünde

Ünlü çift, filmde de karı-koca rolünde
Bültenler - Haberler | Magazin

Ceyda Kasabalı-Fırat Albayram çifti, "Vay Babam Vay" filmi için birlikte kamera karşısına geçti. 2016 yılında evlenen iki ünlü oyuncu, filmde de evli bir çifti canlandırdı.

Yapımını Matine Film'in, yapımcılığını Onur Yaprakçı'nın üstlendiği "Vay Babam Vay" filmi, oyuncu kadrosundaki sürprizle dikkat çekti. Birlikteliklerini 2016 yılında nikâh masasına taşıyan Ceyda Kasabalı-Fırat Albayram çifti, filmde birlikte rol aldı. Üstelik iki ünlü oyuncu, gerçek hayattaki gibi evli bir çifti canlandırdı. Fırat Albayram 'Sefa' karakterine, Ceyda Kasabalı Albayram da 'Semra' rolüne hayat verdi.

16 TEMMUZ'DA VİZYONDA

Gökhan Arı'nın yönettiği, oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Onur Yaprakçı, Bengi İdil Uras ve Füsun Demirel'in de yer aldığı "Vay Babam Vay", 16 Temmuz Cuma günü vizyona girecek. Ölen İsmet'in cenazesi için evinde toplanan kalabalığın yaşadığı birbirinden komik olayları konu alan yapım, sinema salonlarını kahkahaya boğacak.

Kaynak: Bültenler

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