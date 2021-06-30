Ünlü çift, filmde de karı-koca rolünde

Ceyda Kasabalı-Fırat Albayram çifti, "Vay Babam Vay" filmi için birlikte kamera karşısına geçti. 2016 yılında evlenen iki ünlü oyuncu, filmde de evli bir çifti canlandırdı.