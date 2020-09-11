Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü
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Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü

Brezilya'nın önde gelen çevrecilerinden Rieli Franciscato'nun, araştırmaya gittiği izole yerli halkı tarafından atılan okla vurularak hayatını kaybetti.

11.09.2020 09:52 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:07

Brezilya Ulusal Yerli Vakfına ait Etu Çevre Koruma Birimi Koordinatörü Rieli Franciscato, dün Rondonia eyaletindeki Uru-Eu-Wau-Wau yerli topraklarının güneyinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

GÖĞSÜNDEN VURDULAR

Söz konusu bölgede haziran ayında görülen izole yerli halkı araştırmak üzere bölgeye giden Franciscato'nun, varlığını kanıtlamaya çalıştığı izole yerliler tarafından dün atılan bir okla göğsünden vurulduğu kaydedildi. Kamu Polisi yetkilileri, Franciscato'nun okla vurulduğunda askeri polisin desteğiyle bölgede görev yaptığını bildirdi.

Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü

POLİSLER ARACIN ARKASINA SIĞINDI

Polis Müdürü Jeremias Mendes, olayı, "Polisler, oklarla saldırıya uğradıklarını fark ettiklerinde aracın arkasına sığınmışlar, ancak kurban zamanında sığınamamış. Saldırılar durduğunda, kurbanı yerde yatarken bulmuşlar, ancak yerli halk çoktan gitmiş." şeklinde açıkladı.

DÜŞMAN İLE SAVUNMASI ARASINDAKİ FARKLARI BİLMİYORLAR

Mendes, çalışmaların izole edilmiş yerli halkın varlığını teyit etmek amacıyla yapıldığını kaydederek, Franciscato'nun durumu kaydetmek üzere bir araştırma hizmeti yürütmek için bölgeye giden bir profesyonel olduğunu belirtti. Bölgedeki çevre derneği yetkililerine göre, izole yerli halk, düşman ile savunmacı arasındaki farkı bilmiyordu ve muhtemelen "söz konusu yerliler topraklarının işgal edildiğini zannederek" hayatta kalmaya çalışıyorlardı.

Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü

DAHA ÖNCE BİR ÇİFTLİKTE GÖRÜLMÜŞLERDİ

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre haziran ayında, Uru-Eu-Wau-Wau yerli topraklarının güneyindeki Seringueiras bölgesinde bir çiftlikte bir grup izole yerli insan görülmüş, yerlilerin çiftlikten bir tavuk ve bir balta alıp, yerine av eti bırakarak gittikleri bildirilmişti.

Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü
Haber Yorumları (1)
BOZOK: Sanane milletin yaşantısından,onlar seni araştırıyor mu ?
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