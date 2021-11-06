Son dakika haberi... Ünlü Brezilyalı şarkıcı Mendonca uçak kazasında hayatını kaybetti

- Ünlü Brezilyalı şarkıcı Mendonca uçak kazasında hayatını kaybetti

BRASILIA - Brezilyalı country şarkıcısı Marilia Mendonca, menajeri ve danışmanı ile birlikte seyahat ettikleri küçük uçağın Minas Gerais eyaletinde düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Brezilya'da ünlü şarkıcı Marilia Mendonca'yı taşıyan uçağın, ülkenin Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düştüğü bildirildi. Kazada 26 yaşındaki Mendonca, yapımcı Henrique Ribeiro, amcası ve aynı zamanda danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Mendonca'nın konser vermek üzere ayrıldığı Goiania kentinden Caratinga'ya seyahat ettiği belirtildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, devlete ait elektrik şirketi Cemig tarafından yapılan açıklamaya göre, uçak yere çarpmadan önce şirkete ait bir elektrik dağıtım hattına çarptı.

"Bize çok yakın birini kaybettiğimizi hissediyoruz"

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mendonca'nın kendi kuşağının en büyük sanatçılarından biri olduğunu ifade etti. Bolsonaro, "Bize çok yakın birini kaybettiğimizi hissediyoruz" dedi. Brezilyalı futbolcu Neymar da ünlü şarkıcının ölümünün ardından yaptığı paylaşımda, "İnanmayı reddediyorum, reddediyorum" ifadelerine yer verirken, şarkıcı Anitta da "Buna inanamıyorum. Hala umut olduğuna inanmak istiyorum" dedi.

Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilmişti

22 Temmuz 1995 doğumlu Marilia Mendonca, 2019 Latin Grammy ödülünü kazanan Brezilya country müzik tarzı "sertanejo"nun simgesi olarak ün kazanmıştı. Mendonca, "Patroas" albümüyle "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde 18 Kasım'daki Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilmişti. Geçtiğimiz yıl konserlerin salgın nedeniyle iptal edilmesiyle online olarak düzenlenen konserde sahne alan ünlü şarkıcı, video paylaşım ağı Youtube'da 3,3 milyon izleyici ile dünyanın en çok izlenen canlı yayın rekorunu kırmıştı. Mendonca 2020 yılında da dijital müzik platformu Spotify'da, Brezilya'da en çok dinlenen sanatçı olmuştu. İki yaşında bir oğlu da olan Mendonça, kazadan saatler önce sosyal medyada özel uçağa binmeden önce video paylaşmıştı.