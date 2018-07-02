Ünlü Anketçiden Çarpıcı Yerel Seçim Analizi: AK Parti Büyük Kentleri Kaybedebilir

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın (TÜSES) 24 Haziran seçim sonuçlarının ve sonrası sürecin konuşulduğu "Demokrasiyi Kazanmak" konulu düzenlediği panelde Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 2020'nin ilkbaharında ya da sonbaharında erken genel seçim olacağını iddia etti.

Ağırdır, 8 ay sonraki yerel seçimlerde de AK Parti'nin İstanbul, Ankara gibi büyük kentleri kaybedebileceğinin muhtemel olduğunu ifade etti.

SEÇİM SONUÇLARININ KONUŞULDUĞU PANELE KATILDI

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 24 Haziran seçim sonuçlarının ve sonrası sürecin konuşulduğu "Demokrasiyi Kazanmak" konulu panel düzenledi. Panele; Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır , Siyasal İletişim Uzmanı Dr. Gülfem Saydan , CHP Parti Meclisi Üyesi, TÜSES eski Başkanlarından Prof. Burhan Şenatalar konuşmacı olarak katılırken, panelin moderatörlüğünü TÜSES Başkanı Celal Korkut Yıldırım yaptı.

4 KUTUPLU TÜRKİYE

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır konuşmasına, "Ciddi yenilgi değil, alışılmış yenilgi demek daha doğru, 4 yılda 6 kere seçime gittik hep aynı rakamlar var. 'Buradan nasıl çıkarız?' onu konuşmamız lazım" diyerek başladı.

"52 SEÇİM DE YAPSAK SONUÇ DEĞİŞMEZ"

Ağırdır, hazırladığı grafikler üzerinden Türkiye'deki seçmen yapısını ve eğilimlerini anlattı. Ağırdır, Türkiye'de siyasetin dini inanç ve etnik aidiyetlerine sıkıştırıldığını belirterek, "52 seçim de yapsak sonuç değişmez. 'Kürt-Türk, Laik-dinci' diye 4 kutuplu bir durum karşımıza çıkıyor. Kimlik siyaseti yapmayan, 'tüm kesimleri kucaklayacağım' diyen bir parti başarabilir" ifadelerini kullandı.

81 ilin 24 Haziran Seçim sonuçları ile sosyo-ekonomik gelişmişlik haritalarının aynı olduğunu grafiklerle anlatan Ağırdır, eğitim seviyesi, ekonomik düzey yükseldikçe CHP'nin oy oranının da yükseldiğini söyledi.

HDP OYLARI AK PARTİ'YE Mİ KAYDI?

'HDP'nin oylarının AK Parti'ye kaydığı' yorumlarına karşı çıkan Ağırdır, " HDP'nin oylarının AK Parti'ye döndüğü yok, 16 ile baktığınızda HDP'nin çok yüksek oy aldığını göreceksiniz" dedi.

HARİTA İLE DETAYLICA ANLATTI

Ağırdır Türkiye haritası üzerinde kırmızı, sarı ve koyu kahverengi ile gösterilmiş bölgeler üzerinden analizler yaptı. Ülkenin batısındaki büyük kentlerin 'kırmızı' İç Anadolu ve Karadeniz'in sarı, Doğu ve Güneydoğu'daki büyük kısmının koyu kahverengi gösterildiği haritayı gösteren Ağırdır, "Kırmızı yerler devlet olmadan da varolabilir, devlete ihtiyaç duymazken, diğer yerlerin kamu yatırımlarına, devlete, devletin yaptığı yola, hastane, köprüye ihtiyacı var" dedi.

"KEŞKE 24 HAZİRAN'DA BAŞARILI OLUNSAYDI DA..."

AK Parti'nin 3 renkteki her yerde olduğunu belirten Ağırdır, "3 nokta bir parti" ifadesini kullanarak, "illerde 4'lü, 5'li rekabet yok 2'li rekabet var. Baktığınızda seçime giren birçok parti var ama sonuçlarına baktığınızda yoklar. Keşke 24 Haziran'da başarılı olunsaydı da Konda'ya da kapak olsaydı..." ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET BU KESİMİ İKNA ETSE TAMAMDI"

Kutuplaştırma aşılmadan, kimlik siyasetinin dışına çıkılmadan başarılı olunamayacağının altını çizen Ağırdır, "Türkiye'nin yüzde 23.1 kendisini AKP 'li olarak görüyor, yüzde 10'u da kendisini AKP sempatizanı olarak tanımlıyor. Baktığınızda ülkede her 3 kişiden biri AKP 'li. Memnun olmadığı halde AKP 'ye oy veren yüzde 10-15 arasında değişen bir kesim var. Bu kesim memnuniyetsiz olduğunda kararsız kalıyor, başka partiye gitmiyor. Muhalefet bu kesimi ikna etse tamamdı. Ama gri renkte olan bu kesim ikna edilemedi." dedi.

"AK PARTİ, İSTANBUL VE ANKARA'YI KAYBEDEBİLİR"

Yerel Seçimlerde çok şeyin değişebileceğini söyleyen Ağırdır, "4 parti yeni günü hep beraber inşa edeceğiz, hepsi aynı şeyleri söyleyerek yerel seçimlere gitmeli. İktidarın yerel seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri kaybetmesi muhtemel, Üsküdar gibi ilçeler de kazanılabilir" ifadelerini kullandı.

"2020'DE ERKEN GENEL SEÇİM VAR"

Ağırdır 2020'de erken genel seçim olacağını iddia ederek, "Artık akılları, enerjileri bitti. Seçimle gelecek heyecana ihtiyaçları var. İnsanların korkuları geçtikten sonra, gündelik hayatta eleştirileri yüksek. Halkın yüzde 82'si eğitim sisteminin kötü olduğunu söylerken, yüzde 65 de ekonomiye güvenmediğini söylüyor. Türkiye insanının sağduyusuna güvenmek lazım. Mesela 2015'te "kızımı Kuran kursuna gönderirim" diyenlerin oranı yüzde 80 iken bugün bu oran yüzde 20'lere düşmüş durumda. Bilime güvenirsek biz buradan çıkarız. OHAL'e, korkuya rağmen yüzde 49 almak umutlanmaya değer" dedi.