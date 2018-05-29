Ünlü Anketçiden 24 Haziran Analizi: Dip Dalga Var, Nereye Yönlenir Bilmiyorum

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, seçmenin 24 Haziran seçim anketlerine yanıt vermekten çekindiğini söyledi. Bunun korkudan değil güvensizlikten olduğunu belirten Gezici, "Bu seçimde durum iyice garip bir hal aldı" dedi.

FATİH ALTAYLI KÖŞESİNE TAŞIDI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici ile arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı. Gezici'nin 20 yılı aşkın zamandır araştırma işi yaptığının altını çizen Altaylı, dikkat çeken tespitlere yer verdi.

"40 CİVARINDA KAPIYA GİDER 18'İNDEN YANIT ALIRIZ"

Gezici, vatandaşların anketleri yanıtlamamasından yakınan Gezici, şunları söyledi: "Her anketörümüz 18 anket formu doldurtmak zorundadır. Bunun için de ortalama 40-45 kapı çalarız. Sandık bölgelerini belirler ve anketörlerimizi o bölgelere yollarız. Onlar da kapıyı çalar ve anket yapmak istediklerini söylerler. Genelde 18 anket için 40 civarında kapıya gideriz, 18'inden yanıt alırız."

"KAPILAR ANKETÖRLERİN YÜZÜNE KAPANIYOR"

Durumun giderek farklılaşmaya başladığını belirten Murat Gezici ankete yanıt verme konusundaki son istatistiklerini de şu şekilde açıkladı: "Geçen seçimde 40-45 kapıdan 18 anket almaya alışmış anketörlerimiz, 70-80 kapı çalmak zorunda kalmışlardı. Bu seçimde durum iyice garip bir hal aldı. Şu anda 120 kapıdan ancak 18 anket doldurtabiliyoruz. Vatandaş konuşmuyor, fikrini söylemekten kaçınıyor veya çekiniyor. Kapılar anketörlerin yüzüne kapanıyor."

"BELLİ Kİ BİR DİP DALGASI VAR"

Bunun sebebinin seçmenin verisini kimseyle paylaşmak istememesi olduğunu belirten Murat Gezici, "Belli ki bir dip dalga var. Nereye doğru yönlenir bilmiyorum." diye konuştu.