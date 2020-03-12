Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte...
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Koronavirüs, Rita Wilson, Tom Hanks, Magazin

Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte...

Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte Koronavirüs salgınına yakalandıklarını duyurdu.

12.03.2020 05:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 05:29
Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte...

Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte Koronavirüs salgınına yakalandıklarını duyurdu. - WASHINGTON

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

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