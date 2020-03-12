Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte... Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte Koronavirüs salgınına yakalandıklarını duyurdu.

Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte Koronavirüs salgınına yakalandıklarını duyurdu. - WASHINGTON Kaynak: İHA