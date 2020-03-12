Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte...
Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte Koronavirüs salgınına yakalandıklarını duyurdu.
12.03.2020 05:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 05:29
Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte Koronavirüs salgınına yakalandıklarını duyurdu. - WASHINGTON
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Kaynak: İHA