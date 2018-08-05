Ünlü Aktör Steven Seagal, Rusya'nın ABD ile İnsani İlişkiler Özel Temsilcisi Oldu

Rusya, Amerikalı ünlü aktör Steven Seagal'i ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda özel elçi olarak atadı.

2016 yılında Rusya vatandaşlığı alan Seagal, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i büyük bir dünya lideri olarak tanımlamıştı.

ABD'nin Michigan eyaletinde dünyaya gelen Seagal, 1980 ve 1990'lı yıllarda dövüş sanatları ile ilgili filmleri uluslararası bir ün elde etti.

Steven Seagal, Hollywood'daki cinsel taciz iddialarının dile getirilmesi amacıyla başlatılan "Me Too" kampanyası sırasında bazı kadınlar tarafından suçlanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından atama ile ilgili yapılan resmi açıklamada, Seagal'e bu görevle ilgili maaş verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bunun Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçiliği benzeri bir görev olduğu ve ABD-Rusya ilişkilerini insani düzlemde geliştirme amacı taşıdığı kaydedildi.

https://twitter.com/RusEmbUSA/status/1025845634811809792

Seagal'in Sırp vatandaşlığı da bulunuyor

Rus sinema izleyecileri arasında da popüler olan Seagal, 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine müdahale edildiği iddiaları konusunda Moskova'yı savunuyor.

66 yaşındaki oyuncu, Putin'i "yaşayan en büyük liderlerden biri" sözleriyle tanımlamış ve kendi Rus vatandaşlığının, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin sembolü olmasını umduğunu söylemişti.

Steven Seagal'e bu ülkeye yaptığı peş peşe ziyaretler sonrası 2016 yılında Sırp vatandaşlığı da verilmişti.