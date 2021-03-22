Ünlü aktör Hugh Grant ve ailesi Antalya'da tatil yapıyor
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Ünlü aktör Hugh Grant ve ailesi Antalya'da tatil yapıyor

22.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:11
Ünlü aktör Hugh Grant ve ailesi Antalya'da tatil yapıyor

ÜNLÜ İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimleri için geldiği Antalya'nın Serik ilçesinde, ailesiyle tatil yapmaya başladı.

ÜNLÜ İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimleri için geldiği Antalya'nın Serik ilçesinde, ailesiyle tatil yapmaya başladı. Hugh Grant, konakladığı Regnum Carya Otel'de golf oynadı.

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminde rol alan ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Serik'te tatil yapmaya karar verdi. Grant, film çekimleri için birlikte geldiği eşi Anna Elisabet Eberstein ve çocuklarıyla çekimler sırasında da konakladığı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'i tercih etti. Hugh Grant ve ailesinin bu ay sonuna kadar tatillerini devam ettireceği öğrenildi.Hugh Grant'ın, film çekimleri sırasında hayran kaldığı Türkiye'de tatil yapmak istediği ve bu nedenle ailesini de buraya getirttiği belirtildi. Grant ve eşi, tatilleri sırasında konakladıkları otele ait Regnum Carya Golf Club'de golf oynadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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