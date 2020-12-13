Vatandaşların fark ettiği erkek cansız bedeni denizden çıkarıldı

İstanbul Unkapanı'nda vatandaşların fark ettiği erkek cansız bedeni denizden çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

İstanbul, Unkapanı'ndaki Atatürk Köprüsü'nün altında saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, sahil şeridindeki vatandaşlar denizde bir erkek cansız bedeni olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Deniz polisi cansız bedenini denizden çıkarttı.

KİMLİĞİ İNCELEMELER SONUCUNDA BELLİ OLACAK

112 ekipleri yaptığı ilk incelemede 35 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Cansız bedenin kimliği Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ