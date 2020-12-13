Unkapanı Köprüsü altında erkek cesedi bulundu
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Unkapanı Köprüsü altında erkek cesedi bulundu

13.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:11
Unkapanı Köprüsü altında erkek cesedi bulundu

FATİH, Unkapanı Köprüsü altında üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

FATİH, Unkapanı Köprüsü altında üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Haliç Unkapanı Köprüsü altında saat 15.00 sıralarında suyun yüzeyinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve deniz polisi ekipleri sudaki kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

(Fotoğraf)


Unkapanı Köprüsü altında erkek cesedi bulundu
Unkapanı Köprüsü altında erkek cesedi bulundu
Unkapanı Köprüsü altında erkek cesedi bulundu
Unkapanı Köprüsü altında erkek cesedi bulundu
Unkapanı Köprüsü altında erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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