Üniversitemizin Asya Üniversiteleri Arasındaki Başarısı
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Üniversitemizin Asya Üniversiteleri Arasındaki Başarısı

Üniversitemizin Asya Üniversiteleri Arasındaki Başarısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Son yıllarda bilimsel başarı ve toplumsal hizmet çalışmaları ile dünya üniversiteleri listelerinde adından sıkça söz ettiren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), bu kez de 'Dünyanın En İyi Asya Üniversiteleri' sıralamasında kendini gösterdi.

Son yıllarda bilimsel başarı ve toplumsal hizmet çalışmaları ile dünya üniversiteleri listelerinde adından sıkça söz ettiren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), bu kez de 'Dünyanın En İyi Asya Üniversiteleri' sıralamasında kendini gösterdi.

RTEÜ, Times Higher Education'ın (THE) 02. 06. 2021 tarihinde yayınladığı 2021 Asya Üniversiteleri Sıralamasında (THE Asia University Rankings 2021) 401+ sıraya yerleşerek, kıtalar bazında değerlendirilen sıralamada Asya'nın en iyi üniversiteleri listesine adını yazdırdı.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın yürüttüğü söz konusu bölgesel sıralamada bu yıl Türkiye'den 43 üniversite yer aldı. RTEÜ, sıralamaya giren Türk üniversiteleri arasında 20. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 12. sırada yer aldı. Listede 401+ da yer alan Türk Üniversiteleri harf sırasına göre sıralanmıştır.

1. ve 2. sırada Çin'den Tsinghua ve Peking Üniversiteleri var

30 farklı bölgeden toplam 551 üniversitenin listeye girebildiği Asya Üniversiteleri 2021 yılı sıralamasında birinci ve ikinci sıraya Tsinghua Üniversitesi ve Peking Üniversitesi ile Çin yerleşti. Söz konusu sıralamada Japonya ise 116 üniversite ile en çok temsil edilen ülke oldu.

Times Higher Education Asia University Rankings 2021 Sıralaması listesinin tamamı için:

https://www. timeshighereducation. com/world-university-rankings/2021/regional-ranking#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Times Higher Education Asia University Rankings 2021 Sıralama yöntem ve kriterleri hakkında detaylı bilgi için:

https://www. timeshighereducation. com/world-university-rankings/asia-university-rankings-2021-methodology

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

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