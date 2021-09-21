Üniversitemizde Maaş Promosyon Protokolü İmzalandı

Rize (Habermetre) - Üniversitemiz ile Türkiye İş Bankası arasında üç yıllık süre boyunca maaş ödemelerine ilişkin banka maaş promosyonu protokolü imzalandı.

Üniversitemiz akademik ve idari personelinin maaş hesaplarının hangi bankada olacağı ile ilgili olarak 14 Eylül 2021 tarihinde yapılan maaş promosyon ihalesinde en yüksek teklifi Türkiye İş Bankasının vermesi üzerine Rektörlük Toplantı Salonu'nda protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Protokol, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile Türkiye İş Bankası Rize Şubesi Müdürü Mehmet Rıfat Demirören tarafından imzalandı.

Rektörümüz, personelimize önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğü protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Türkiye İş Bankası Rize Şubesi Müdürü Mehmet Rıfat Demirören ise, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin maaş hesaplarını almayı çok arzuladıklarını ve bu hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını ve üç yıl sürecek olan iş birliğinin kendileri açısından önemli olduğunu, üç yıl sonunda da devam etmek istediklerini söyleyerek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Protokol törenine, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Türkiye İş Bankası Rize Şubesi Müdürü Mehmet Rıfat Demirören ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanı Levent Özgümüş katıldı.

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