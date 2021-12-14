Üniversitemiz TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu Minik Eller Kodluyor Etkinliği Düzenledi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (Habermetre) - TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Merhaba Dünya Topluluğu öğrencileri tarafından, Kahramankazan Fatih Ortaokulu öğrencilerine kodlama eğitimi verildi. Verilen eğitimde, öğrencilere yazılımın bugün ve gelecekteki önemi aktarılırken, farklı platformlarda kodlama uygulamaları da gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından verilen eğitimin ardından, eğitime katılan öğrencilere Merhaba Dünya Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Cihan Yetişken, Topluluk Başkanı Ahmet Tüylü, Başkan Yardımcısı Tarık Demirci, topluluk üyeleri Melike Keleş, Hasan Şahin, Selçuk Yaman, Tayfun Ongun, Alper Arda Arslan, Serhat Özdemir ve Enes Özdin tarafından sertifikaları verildi.

Yazılıma genç yaşlarda başlamanın önemine dikkat çekilen etkinlik, Kahramankazan Belediyesinin katkılarıyla misafir öğrencilerimize yapılan ikramlar ile son buldu.

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