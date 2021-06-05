Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in '5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası' Mesajı Yeni
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in '5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası' Mesajı Yeni

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in '5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası' Mesajı Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için doğamıza iyi davranmak ve çevre sorunlarına önem vermek gerekir. Çocuklarımızın bize emaneti olan gezegenimiz Dünya, maalesef bugün küresel sorunlar ve insanlık için büyük tehditlerle karşı karşıyadır.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için doğamıza iyi davranmak ve çevre sorunlarına önem vermek gerekir. Çocuklarımızın bize emaneti olan gezegenimiz Dünya, maalesef bugün küresel sorunlar ve insanlık için büyük tehditlerle karşı karşıyadır. Bize en yakın büyük tehdit ise şuan Marmara Denizinde yaşanan deniz salyası da denilen müsilaj sorunudur. Tekirdağlılar ve Marmara'ya kıyısı olan şehirlerde yaşayanlar olarak bu çevre sorununun son günlerde canlı canlı şahidi oluyoruz. Tehditin ne kadar büyük ve yakın olduğunu anlatması bakımından güncel bir örnektir. Umuyorum en kısa sürede bu sorun çözülecektir. Ancak kirlilik, başka boyutlarıyla birlikte iklimleri değiştirecek hale gelerek her geçen gün daha tehlikeli olmaktadır. Çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak adına kirlenmenin önlenmesi, tabiatın korunarak tahribatın engellenmesi, yeşil alanların korunması ve artırılması ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi temel sorumluluğumuz olmalıdır. Çevre bilincine sahip herkesin 'Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nı kutluyor; geleceğimiz adına bu mühim meseleye tüm insanlık olarak sahip çıkılması temennisiyle, Aziz Milletimiz ve tüm insanlık için sağlıklı günler diliyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in '5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası' Mesajı Yeni - Haberler
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