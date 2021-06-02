Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri Çalışmalarına Başladı

Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü ile Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği için planlama koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü ile Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği için planlama koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Koordinasyon toplantısına, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Bahar, Başkan Yard. Uzm. Dr. Ersin Peker; Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlusu Dr. Alican Mansuroğlu ve Dr. Derya Yıldırım ile Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörü Doç. Dr. Ümmügülsüm Candeğer ve Koordinatör Yard. Şeyda Özlem Cihan katılmıştır.

Toplantıda; Sağlıklı Hayat Merkezi'nin özellikle kadınlara yönelik hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve üniversite-toplum ilişkisinin artırılması için pandemi sonrası için planlamalar yapılmıştır. Koordinatörlük Halk Sağlığı Başkanlığı'ndan öncelikle üniversite idari ve akademik personeli ve kadın öğrencileri olmak üzere eğitimler verilebileceği ve taramalar yapılabileceği, ardından da Osmaniye genelinde üniversite birimlerimizin desteği ile kadınlara öncelikle KETEM biriminin tanıtılması ve farkındalık oluşturulması ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Kaynak: Habermetre