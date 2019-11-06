Üniversitelilerden lösemiye farkındalık etkinliği

06.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:02

BURDUR'da üniversite öğrencileri lösemiye farkındalık etkinliği düzenledi. Bedenleriyle 'LÖSEV' yazısını oluşturan öğrenciler, duvarlara ise 'Yalnız değilsiniz', 'Lösemiyi fark et', 'Lösemi yolun sonu değil, umudun başlangıcıdır' yazılı afişler astı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Avşar Han'da düzenlenen etkinlikte Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencileri ile MAKÜ Sosyal Yaşam Topluluğu öğrencileri, lösemiye dikkat çekmek için el baskısı yaptı, öğrencilere maske dağıttı. Duvarlara ise 'Yalnız değilsiniz', 'Lösemiyi fark et', 'Lösemi yolun sonu değil, umudun başlangıcıdır' yazılı afişler asıldı.

Sosyal Yaşam Topluluğu Başkanı Onur Gökgöz, "Bu etkinliği yapmaktaki amacımız, lösemili arkadaşlarımızı anlamak, onlara anlayış göstermek ve empati kurmak" dedi. MAKÜ PDR Bölümü son sınıf öğrencilerinden oluşan grup ise vücutlarıyla 'LÖSEV' yazısı oluşturdu ve 'Yaşama el ver' sloganıyla boyayla el izi bıraktı.MAKÜ Eğitim Fakültesi PDR Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Çakır, "Topluma hizmet dersi kapsamında 2-8 Kasım Lösemi Haftası'nda LÖSEV İl Temsilciliğinin destekleriyle farkındalık yaratmak, duyarlılık kazandırmak amacıyla bu etkinliği düzenledik" şekliinde konuştu.

MAKÜ öğrencisi Duygu Gül Aykon ve Ramazan Elçin de "Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımızla farkındalık yaratmaya çalıştık. Projemizin adı 'Maskemi takarım, farkındalık yaratırım' idi. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu hastalığı olan herkese şifalar diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA