''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden tanıştığı üniversite öğrencisi Raşit Alpi'yi cinsel ilişkiye girmek için gittiğini öne sürdüğü evinde çıkan tartışma sonucu öldüren Mustafa Şen, müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şen, savunmasında ''İlişkiye gireceğimiz sırada ben ereksiyon olamadım, benimle dalga geçti, öldürdüm'' demişti.

Eskişehir'de üniversite okuyan Raşit Alpi'den (23) ailesi geçen şubat ayında 2 gün boyunca haber alamadı. Durumdan şüphelenen aile polise başvurdu. Polis ekipleri savcılık talimatıyla çilingirden yardım alarak Alpi'nin Şirintepe Mahallesi'ndeki evine girdi. Alpi'nin 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

CİNAYET ALETİNİ TESLİM ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Raşit Alpi'nin telefon ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları incelemelerde en son Mustafa Şen (32) ile görüştüğünü tespit etti. Polis ekipleri Şen'i evinde gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden katil zanlısı, evinin mutfağında sakladığı bıçağı ve çaldığı cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

''BENİMLE DALGA GEÇTİ, ÖLDÜRDÜM''

Mustafa Şen ifadelerinde Raşit Alpi'yi aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Alpi'nin evine cinsel ilişki için gittiğini ve 70 lira para verdiğini anlatan Şen, "İsminin sonradan Raşit olduğunu öğrendiğim kişi bana sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Daha sonra bir süre mesajlaştık ve beni arayıp evine davet etti. Eve gittiğimde üzerini değiştirip sadece iç çamaşırıyla kaldı ve benden 70 lira para istedi. Ben de istediği parayı verdim. İlişkiye gireceğimiz sırada ben ereksiyon olamadım, yapamadığım için 'Sen de mi bizdensin neden yapamıyorsun?' diyerek benimle dalga geçti. Ben de birden sinirlenerek bağırdım. Bana vurmaya kalktı. Ben de kendisinin boğazını sıktım. Montumun cebindeki bıçağı alıp birkaç defa sapladım" dedi.

''ANİDEN OLDU, PİŞMANIM''

Tartışma sırasında olayın çok ani geliştiğini ve bazı kısımları hatırlamadığını söyleyen Şen, "O anki şokla yakalanmamak için anahtarın ve cüzdanını alıp evden çıktım. Kapıyı da üzerinden kilitledim. Evime gittim, aldığım telefonu da taşla ezdim. Kanlı bıçağı evimin lavabosunda yıkayıp mutfak dolabının üzerine bıraktım. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. İstemediğim bir şekilde aniden oldu. Şahsın benimle dalga geçmesi, bana saldırması yüzünden oldu. Polisler evime geldiğinde Raşit Alpi'nin aldığım cüzdanı ve banka kartlarını teslim ettim. İçinden aldığım 80 lirayı harcamıştım" diye konuştu.

MÜEBBET ARTI 10 YIL HAPİS

Cinayeti itiraf eden katil zanlısı Mustafa Şen'in karar duruşması bugün görüldü. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mustafa Şen, Nitelikli Kasten İnsan Öldürme suçundan müebbet ve nitelikli yağma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti zanlının tutukluluk durumunun devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı