Üniversiteli genç kızın online tez ödevi için seferberlik
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Üniversiteli genç kızın online tez ödevi için seferberlik

Üniversiteli genç kızın online tez ödevi için seferberlik
03.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:56

Bursa'da bitirme tezini evden online sunacakken elektrik kesintisine takılan üniversite öğrencisi genç kızın imdadına polis yetişti.

Bursa'da bitirme tezini evden online sunacakken elektrik kesintisine takılan üniversite öğrencisi genç kızın imdadına polis yetişti. Sokağa çıkamadığı için 155'i arayıp yardım isteyen öğrencinin evine gelen ekipler, genç kızı elektriğin olduğu bir akrabasının evine götürüp tezini sunmasını sağladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Nilsu Beytul, online olarak vereceği bitirme tez ödevi için hazırlandığı sırada mahallesinde aynı saatte elektriklerin kesileceğini duyunca panik oldu. Kısıtlama olduğu için sokağa çıkamayan genç kız 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Telefonda okulunu bitirebilmesi için gireceği online sınavın çok önemli olduğunu ve internet üzerinden sınava katılması gerektiğini belirten Beytul'un imdadına Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetişti. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın emri ile polis ekipleri harekete geçti.

Genç kızı oturduğu Esentepe Mahallesi'nden alan ekipler araç ile Özlüce Mahallesi'nde oturan teyzesinin yanına götürüp ödevi online olarak vermesine yardımcı oldu. Okulunu bitirecek olmanın mutluluğunu yaşayan Beytul, "Sınav planlı elektrik kesimine denk geldi. Ben de bunun üzerine 155'i aradım, onlar da bana sağolsunlar olanak sağladılar. Beni evimden alıp teyzeme getirdiler. Sayelerinde okulu uzatmadan bitirebileceğim. Bursa Emniyetine ve beni buraya kadar getiren polis ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Genç kızı teslim eden polis ekiplerini kapıdan gören yakınları alkışlarla teşekkür etti. - BURSA

Üniversiteli genç kızın online tez ödevi için seferberlik

Kaynak: İHA

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