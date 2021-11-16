Üniversiteli futbol sihirbazı Maria okul harçlığını trafik ışıklarında top sektirerek çıkarıyor - Haberler
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Üniversiteli futbol sihirbazı Maria okul harçlığını trafik ışıklarında top sektirerek çıkarıyor

AA / Juan Sebastian Arias Rodriguez - Haberler | Güncel

Üniversite öğrencisi Maria Jose'nin evinde yaptığı hazırlık Spor kıyafetli Maria Jose'nin trafik ışıklarına gelip ısınma hareketleri yapması Kırmızı ışıkla beraber yaya geçidine çıkan Jose'nin top sektirmeye başlaması Maria Jose'nin açıklamaları Araç trafiğinin durması ile top sektirmeye...

Üniversite öğrencisi Maria Jose'nin evinde yaptığı hazırlık

Spor kıyafetli Maria Jose'nin trafik ışıklarına gelip ısınma hareketleri yapması

Kırmızı ışıkla beraber yaya geçidine çıkan Jose'nin top sektirmeye başlaması

Maria Jose'nin açıklamaları

Araç trafiğinin durması ile top sektirmeye başlayan Maria Jose'nin otomobil sürücülerinden bahşiş toplaması

Röportaj

Maria Jose'nin sokak aralarında ve sahada hünerlerini sergilemesi

Jose'nin annesi Maria Rodríguez'in açıklamaları

Jose'nin trafikte top sektirmesi

Caddeden genel görüntüler Kolombiya'nın Cali şehrinde yaşayan üniversite öğrencisi Maria Jose üniversite masraflarını karşılamak için trafik ışıklarında freestyle futbol performansı gerçekleştiriyor.

Üniversiteli futbol sihirbazı Maria okul harçlığını trafik ışıklarında top sektirerek çıkarıyor

Üniversiteli futbol sihirbazı Maria okul harçlığını trafik ışıklarında top sektirerek çıkarıyor

Üniversiteli futbol sihirbazı Maria okul harçlığını trafik ışıklarında top sektirerek çıkarıyor

Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

AA / Juan Sebastian Arias Rodriguez - Son Dakika Haberleri

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