Üniversiteli futbol sihirbazı Maria okul harçlığını trafik ışıklarında top sektirerek çıkarıyor
Üniversite öğrencisi Maria Jose'nin evinde yaptığı hazırlık Spor kıyafetli Maria Jose'nin trafik ışıklarına gelip ısınma hareketleri yapması Kırmızı ışıkla beraber yaya geçidine çıkan Jose'nin top sektirmeye başlaması Maria Jose'nin açıklamaları Araç trafiğinin durması ile top sektirmeye...
Üniversite öğrencisi Maria Jose'nin evinde yaptığı hazırlık
Spor kıyafetli Maria Jose'nin trafik ışıklarına gelip ısınma hareketleri yapması
Kırmızı ışıkla beraber yaya geçidine çıkan Jose'nin top sektirmeye başlaması
Maria Jose'nin açıklamaları
Araç trafiğinin durması ile top sektirmeye başlayan Maria Jose'nin otomobil sürücülerinden bahşiş toplaması
Röportaj
Maria Jose'nin sokak aralarında ve sahada hünerlerini sergilemesi
Jose'nin annesi Maria Rodríguez'in açıklamaları
Jose'nin trafikte top sektirmesi
Caddeden genel görüntüler Kolombiya'nın Cali şehrinde yaşayan üniversite öğrencisi Maria Jose üniversite masraflarını karşılamak için trafik ışıklarında freestyle futbol performansı gerçekleştiriyor.