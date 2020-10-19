Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

19.10.2020 08:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 08:44
Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? MEB'e bağlı okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmesinin ardından ''Üniversiteler ne zaman açılacak?'' sorusu gündeme geldi. Üniversiteler açılıyor mu?

Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre içerisinde üniversilerde yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin aaçıklamada bulundu. Üniversiteler Ekim ayında açılacak mı? İşte, ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin açılmasına yönelik, ''Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabiki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.'' ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okul öncesi, birinci sınıf ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını yineleyerek okullardas eğitime geçecrk öğrencileri uyardı. Öte yandan lise 9. 10. 11. sınıflar ve ortaokul 5. 6. 7. sınıfların durumuyla ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

İlgili Haberler

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?
Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?
Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Engin Yıldırım Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Halil Sezai Sadri Alışık Çolpan İlhan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kıbrıs Ermeni Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 08:44:53. #1.15#
title