Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni skandalları ortaya çıktı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir programda üniversiteler için "Fuhuş evleri" ifadesini kullanırken, bu durum herkesin tepkisini çekti. Sofuoğlu'nun daha önce de "Çocuklarınızı başka şehirlere, tek başına üniversiteye göndermeyin. Kimlerle oturup kalktığını bilmiyorsunuz" demiş.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu katıldığı bir canlı yayında üniversiteleri eleştirdi ve "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullanmıştı. Bu durum tüm kesimlerin tepkisini çekerken açıklamalar da peş peşe gelmişti.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hoş karşılanması veya tevil edilmesi mümkün olmayan sözler. Herkesi töhmet altında bırakan bir üslup. Mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülecek" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da destek geldi. Kalın yaptığı paylaşımda, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sofuoğlu'nun daha önce açıklamalarda bulunduğu bir videosu daha ortaya çıktı. Sofuoğlu bahsi geçen videoda, "Çocuklarınızı başka şehirlere, tek başına üniversiteye göndermeyin. İlla gidecekse çocuk, anne baba ile beraber gitsin. Çocuklarınızın kimlerle tanıştığını, kimlerle oturup kalktığını bilmiyorsunuz. Ne yediğini içtiğini (alkol, uyuşturucu) bilmiyorsunuz. Çocukların yanında gidin demek suç mu?" ifadelerini kullanmış.