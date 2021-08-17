Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler yüz yüze olacak mı?
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Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler yüz yüze olacak mı?

Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler yüz yüze olacak mı?
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Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili YÖK'ten yeni açıklama geldi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmaların devam ettiği belirtildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, güz dönemi yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler yüz yüze olacak mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili YÖK'ten yeni açıklama geldi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmaların devam ettiği belirtildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, güz dönemi yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler yüz yüze olacak mı? İşte detaylarhaberimizde...

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

YÖK'ten yapılan açıklamada yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, "2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir" denildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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