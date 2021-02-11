Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Öğrenciler merakla Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? gibi sorular sormaya başladı. Soruların yanıtın haberimizde bulabilirsiniz.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda belirlenen sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız." açıklamasını yaptı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin yüz yüze eğitime başladığında gerekli tedbir ve önlemlerin alınabilmesi için " Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre öğrenciler sınıflarda 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde oturma şekli planlanacak. Sosyal mesafeye uygun olarak dersliklerde öğrenciler arasında 1 metre mesafe bırakılacak. Sınıf girişlerinde hijyen kurallarını bilgilendirici afişler, görsel materyaller yer alacak. Ortak kullanım alanlarından olan yemekhane, spor salonu, kampüs derslik gibi alanlar periyodik olarak temizlenecek.