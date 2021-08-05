Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 yılında üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son Dakika: YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorularını araştırıyor. Peki, 2021-2022 yılında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? Üniversiteler ne zaman başlayacak? Yani eğitim öğretim hayatında üniversiteye gidilecek mi?

Son Dakika: Eylül ayına yaklaşmamızla beraber, üniversiteler ne zaman açılacak sorusu da öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere, üniversitelerde geçtiğimiz eğitim öğretim dönemi uzaktan (online) olarak tamamlanmıştı. Bu doğrultuda, üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim olacak mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, , 2021-2022 yılında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? Üniversiteler ne zaman başlayacak? Yani eğitim öğretim hayatında üniversiteye gidilecek mi?İşte detaylar haberimizde…

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.