Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021?

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde 26 Ağustos günü yani bugün açıklanması bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? Üniversite tercih sonuçları bugün mü yarın mı açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YKS TERCİH SORGULAMA...

TERCİHLER NE ZAMAN BİTMİŞTİ?

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona ermişti. Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt tarihleri 6-10 Eylül 2021tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında olacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.