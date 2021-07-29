Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ÖSYM'nin resmi sayfasından duyurulmasının ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve üniversite tercihlerinin ne zaman açıklanacağı tarihler yer almakta. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

26-27 Haziran tarihlerindegerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ÖSYM'nin resmi sayfası olan "www.osym.gov.tr" üzerinden açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler tarafından en çok merak edilen konular üniversite tercihlerinin başlangıç tarihi ve üniversite tercihlerinin açıklanacağı tarihler oldu. Üniversite tercihlerinin başlangıç ve açıklanacağı tarihler ile ilgili bilgiler haberimizde.

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ÜNIVERSITE TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Üniversite tercihleri (YKS tercihleri) 5 ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında "www.osym.gov.tr"üzerinden yapılacak.

YKS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

(28 Temmuz 2021)

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.