Üniversite tercih günlerinde buluşalım
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Üniversite tercih günlerinde buluşalım

Üniversite tercih günlerinde buluşalım
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Eyüpsultan Belediyesi, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, üniversitelere giriş için tercih yapacak öğrencilere destek amacıyla "Üniversite Tercih Günleri" düzenliyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, üniversitelere giriş için tercih yapacak öğrencilere destek amacıyla "Üniversite Tercih Günleri" düzenliyor.

Öğrencilere, yapacakları tercihlerle ilgili kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermek ve en doğru şekilde karar vermelerini sağlamak amacıyla, Zal Mahmut Paşa Camii Külliyesi'nde "Tercih Danışma Noktası" oluşturuldu.

5 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih günlerinde Gençlik Merkezlerinin rehber öğretmenlerinden oluşan uzman ekip, 10: 00 ile 18: 00 saatleri arasında öğrencilere tercihleri konusunda destek verecek.

Sınavı başarıyla atlatıp tercih aşamasına gelen öğrencilerin en doğru kararı verebilmesi için seçtikleri mesleklerle ilgili ön bilgi veren rehber öğretmenler, öğrencilerin aldıkları puanlara göre liste hazırlayarak, öğrencilerin hedefleri ile örtüşen benzer mesleklerle ilgili tavsiyelerde de bulunuyor.

Kaynak: Habermetre

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