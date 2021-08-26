Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihlerde son durum!
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Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihlerde son durum!

Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihlerde son durum!
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Son Dakika: YKS tercihlerinin açıklanmasıyla ilgili araştırmalar hızlandı. Haftanın sonlarına yaklaşırken adayların heyecanlı bekleyişi sürmekte. Üniversite tercih sonuçlarının ardından adayların üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Peki, Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihlerde son durum! 2021 ÖSYM tercih sorgulama!

Son Dakika: YKS tercihlerinin açıklanmasıyla ilgili araştırmalar hızlandı. Haftanın sonlarına yaklaşırken adayların heyecanlı bekleyişi sürmekte. Üniversite tercih sonuçlarının ardından adayların üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Peki, Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihlerde son durum! 2021 ÖSYM tercih sorgulama! İşte detaylar haberimizde… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Tercihler 5 - 20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detay paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları 26 Ağustos'ta duyurulmuştu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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