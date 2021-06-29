Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt: Sınav kaldırıldı ama bizim çocuklara değil
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Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt: Sınav kaldırıldı ama bizim çocuklara değil

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Üniversite sınavları kaldırılmalıdır." sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada cevap verdi. CHP lideri Bahçeli'ye, "Güzel ama benim Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var. Üniversite sınavları kaldırıldı ama bizim çocuklarımız için değil" sözleriyle seslendi.

Milliyetçi Harekete Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında üniversiteler ve gençlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üniversite sınavlarının kaldırılması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli, "Biz gençlerimizin bir sınava mahkum olmasına karşıyız ve yeni bir sistemi arzuluyoruz. Sınavsız üniversite tezini savunuyor ve Türkiye'nin bu sisteme geçecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABERİM VAR"

Partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin açıklamalarına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bahçeli'ye bir iyi bir kötü haberim var. Üniversite sınavları kaldırıldı ama bizim çocuklarımız için değil" ifadelerini kullandı.

"KİMSE ENDİŞELENMESİN"

CHP lideri konuşmasında ayrıca şunları söyledi: "Hiç kime umutsuzluğa kapılmasın. Bu devlet çok badireleri atlattı. Bu memlekete gerçek anlamda adaleti getireceğim. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler. Hiç kimse endişelenmesin. Türkiye'yi, kirlilikten arındıracağız. Ben devri sabık yaratma gibi bir arayışın içinde değilim. Benim partimin önceliği bu memlekete adaleti getirmektir."

Kılıçdaroğlu'ndan 'Üniversite sınavı kaldırılsın' diyen Bahçeli'ye yanıt: Sınav kaldırıldı ama bizim çocuklara değil
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Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
SELİN AKPINAR : Konuş be canım dedem
Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
500
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