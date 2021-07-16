Üniversite-sanayi iş birliği görüşüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversite-sanayi iş birliği görüşüldü

Üniversite-sanayi iş birliği görüşüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, bir metal fabrikasını ziyaret ederek, üniversite-sanayi iş birliği gibi konuları görüştü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, bir metal fabrikasını ziyaret ederek, üniversite-sanayi iş birliği gibi konuları görüştü.

Rektör Beydemir, Türkiye'de önemli konumda olan bir metal fabrikasını ziyaret ederek, yönetim kurulu başkanı Murat Serhat Öztürk ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette, Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt eşlik etti. Üniversite-sanayi iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Üretim alanında incelemelerde bulunun Rektör Beydemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette ikili birbirlerine günü anlam ve önemine binaen hediyeler takdim etti. - BİLECİK

Üniversite-sanayi iş birliği görüşüldü
Üniversite-sanayi iş birliği görüşüldü
Üniversite-sanayi iş birliği görüşüldü
Üniversite-sanayi iş birliği görüşüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Tolga Akış Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Mustafa Er Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversite-sanayi iş birliği görüşüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:07:28. #1.14#

title