Üniversite-sanayi iş birliği görüşüldü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, bir metal fabrikasını ziyaret ederek, üniversite-sanayi iş birliği gibi konuları görüştü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, bir metal fabrikasını ziyaret ederek, üniversite-sanayi iş birliği gibi konuları görüştü.

Rektör Beydemir, Türkiye'de önemli konumda olan bir metal fabrikasını ziyaret ederek, yönetim kurulu başkanı Murat Serhat Öztürk ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette, Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt eşlik etti. Üniversite-sanayi iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Üretim alanında incelemelerde bulunun Rektör Beydemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette ikili birbirlerine günü anlam ve önemine binaen hediyeler takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı