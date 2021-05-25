Üniversite öğrencisinden 'Değişim dilde başlar' projesi
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Üniversite öğrencisinden 'Değişim dilde başlar' projesi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Güncel

Üniversite öğrencisinden 'Değişim dilde başlar' projesi Geleneksel olarak yanlış bilinen kelimelerin düzgün kullanılmasıyla ilgili farkındalık amaçlanıyor Pamukkale Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Cemre Altın: "Türkçemiz her söylenmek isteneni farklı bir...

Üniversite öğrencisinden 'Değişim dilde başlar' projesi

Geleneksel olarak yanlış bilinen kelimelerin düzgün kullanılmasıyla ilgili farkındalık amaçlanıyor

Pamukkale Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Cemre Altın:

"Türkçemiz her söylenmek isteneni farklı bir şekilde, herhangi cinsiyetçi bir söyleme maruz kalmadan ifade etmeye yetecek kadar zengindir"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, geleneksel olarak yanlış bilinen kelimelerin düzgün kullanılmasıyla ilgili farkındalık projesi başlatıldı. Pamukkale Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Cemre Altın tarafından hazırlanan proje ile, günlük hayatta sıkça kullanılan ve aslında kadınlara yönelik bir ayrım ifade eden kelime ve kalıpların doğru kullanımı amaçlanıyor.

Proje kapsamında hazırlanan afişleri izin alarak kurum ve işyerlerine asan Cemre Altın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Altın, proje kapsamında ele aldıkları yanlış kullanılan kelimelerin doğru kullanımı için gayret gösterdiklerini belirterek, sporda kullanılan yanlış cümleler ile bazı sporların yalnız erkeklere yönelik olduğu gibi doğru olmayan düşüncelerin bulunduğunu ifade etti.

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, projeyi hazırlanıp Simav'da uygulandığı için öğrenciyi kutladığını ifade etti. Sapmaz, "Kadın sporcularımız ülkemizi en üst düzeyde temsil ederek ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı söylediler. Kuvvet sporlarımızdan güreşte Yasemin Adar, boks branşında Büşra Işıldar, tekvandoda Nur Tatar dünya şampiyonu olup, bayrağımızı en üste çektirdiler" dedi.

Projeyi hayata geçiren Cemre Altın, kadınların ve kızların da sporda başarısının olduğunu, "Kız başına ne yapabilirsin" sözünün ise yanlış kullanıldığını ifade etti.

Proje tanıtımı sonrası bir açıklama yapan Melek Aykoç, dedesinin bisiklete binmeye izin vermediğini, "Kız bisiklete binmez" dediği için bisiklete binmeyi öğrenemediğini belirterek, içinde bir ukde olarak kaldığından kendi kızına bisiklete binmeyi öğrettiğini ifade etti.

Simav ilçe genelinde proje çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen öğrenci Cemre Altın, "Türkçemiz her söylenmek isteneni farklı bir şekilde, herhangi cinsiyetçi bir söyleme maruz kalmadan ifade etmeye yetecek kadar zengindir" ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencisinden 'Değişim dilde başlar' projesi
Üniversite öğrencisinden 'Değişim dilde başlar' projesi
Üniversite öğrencisinden 'Değişim dilde başlar' projesi
Üniversite öğrencisinden 'Değişim dilde başlar' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak

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