Üniversite öğrencisi Niğde Teknopark'ta mini "insansız su altı aracı" tasarladı

OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Utkucan Uyanık, Niğde Teknopark'ta mini "insansız su altı aracı" tasarladı.

Niğde Teknopark'taki ön kuluçka merkezinde çalışmalarını sürdüren Uyanık, AA muhabirine, insansız hava araçları üzerine çalışmalar yaptığını ve bu alana büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Evinde 6 tane 3 boyutlu yazıcı ve yarış droneları olduğunu aktaran Uyanık, kendisini insansız hava, kara ve su altı araçları alanında geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

İnsan gücünün yetersiz kaldığı bölgelerde, insanların yardımına bu robotların koştuğunu anlatan Uyanık, şunları kaydetti:

"Robotumun yüzde 90'ını 3 boyutlu yazıcıdan ürettim. Parçaları, drone elektroniğiyle birleştirdim ve bu cihazı ortaya çıkardım. Önünde bir tane kamera var. Kamera sayesinde su altı arama kurtarma çalışmalarında ya da herhangi bir bilimsel çalışmada veri aktarabiliyor. Cihazım, üzerindeki sistemle yaklaşık 40 metre derinliğe inebiliyor. Projemi geliştirdikçe yaklaşık 100 metre derinliğe inebilecek."

Aracının yazılımının kendisine ait olduğuna işaret eden Uyanık, cihazda, drone kontrol kartı ve elektrik aksamını kullandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul