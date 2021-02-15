Üniversite öğrencilerinin Uludağ eğlencesine korona virüs cezası
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Üniversite öğrencilerinin Uludağ eğlencesine korona virüs cezası

15.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:30

Üniversite öğrencilerinin Uludağ eğlencesine korona virüs cezası Uludağ'a tatile giden ve kış festivali düzenleyen üniversite öğrencileri pandemi kurallarını delerek eğlenmişti.

Üniversite öğrencilerinin Uludağ eğlencesine korona virüs cezası

BURSA - Uludağ'a tatile giden ve kış festivali düzenleyen üniversite öğrencileri pandemi kurallarını delerek eğlenmişti. Görüntülerde tespit edilen 15 kişiye, Jandarma ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uymamak suçundan 7 bin 305 TL para cezası uygulandı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bir otele tatile gelen üniversite öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde karda ateş yakıp eğlendi. Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından

jandarma ekipleri harekete geçti. Görüntülerde tespit edilen üniversite öğrencisi olduğu belirlenen 15 kişiye, sosyal mesafe kurallarına uymamak suçundan 7 bin 305 TL para cezası uygulandı.

Üniversite öğrencilerinin Uludağ eğlencesine korona virüs cezası
Üniversite öğrencilerinin Uludağ eğlencesine korona virüs cezası
Üniversite öğrencilerinin Uludağ eğlencesine korona virüs cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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