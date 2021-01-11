Üniversite öğrencilerinin sergisi sanal ortamda gezilecek
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Üniversite öğrencilerinin sergisi sanal ortamda gezilecek

11.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:54
Üniversite öğrencilerinin sergisi sanal ortamda gezilecek

Gelişim Üniversitesi öğrencileri her yıl düzenli olarak açtıkları sanat sergilerini bu yıl sanal ortama taşıdı.

Gelişim Üniversitesi öğrencileri her yıl düzenli olarak açtıkları sanat sergilerini bu yıl sanal ortama taşıdı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle sergilerini sanal ortama taşımak zorunda kaldıklarını ifade eden Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan, "Pandemi dijitalleşmeye altına çağını yaşattı ve süreci hızlandırdı. 2021 yılının grafik tasarımına yön verdi" dedi.

Her yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ziyarete açılan öğrenci sergileri bu yıl sanal ortama taşındı. Tipografi I, Tipografi III, Tipografi Uygulamaları ve Deneysel Tipografi dersleri öğrencilerinin projelerinden düzenlenen 'Yazının Tarihi' ve 'Deneysel Alfabe' adlı dijital tipografik afiş sergilerinin yürütücülüğünü yapan Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan, sergi hakkında konuştu. Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin projelerinden oluşan karma sergi ile pandeminin insanların hayatlarına getirdiği farklı alışkanların da ön plana çıktığını söyleyen Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan, "İnsanlar pandemi sürecinde araştırarak öğrenmenin keyfine vardı. Mesaj kaygısı taşımayan sanatsal tasarımlar ön plana çıktı" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DÜNYA ANLAYIŞLARI VAR"

Her yıl düzenlenen öğrenci projeleri sergilerinin bu yıl değişen dünyayla yenilik kazanan çalışmalar ürettiğini belirten İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Gelişime herkes ihtiyaç duyuyor. Yeni bir dünya ve sanat anlayışı ortaya koyan bir nesil var. Üniversite olarak her zaman onları destekliyoruz. Dünyada sanatta ve tasarımda kendini ispatlamış, söz sahibi bir nesil yetiştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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