Üniversite öğrencilerinin can verdiği feci kaza güvenlik kamerasında

19.10.2019 11:08

- Üniversite öğrencilerine öldüğü kaza güvenlik kamerasında

NİĞDE - Niğde'de 'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'nın (22), kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın geçmişi

Niğde'de dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli 2 genç kız, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'YA çarptı. Kaza sonrası Hastaneye kaldırılan 2 öğrenci hastanede hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA