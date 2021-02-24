Üniversite öğrencilerine ücretsiz tampon ve ped

Fransa'da üniversite öğrencileri için ücretsiz tampon ve ped dağıtımına başlanıyor. Anketler, üç öğrenciden birinin kadın hijyen ürünü satın alabilmek için temel ihtiyaçlarından fedakarlık yaptığını ortaya koyuyor.Fransa'da Yüksek Öğretim Bakanı Frédérique Vidal, üniversitelerde öğrencilere regl dönemlerinde kullanılmak üzere ücretsiz tampon ve ped dağıtımına başlanacağını açıkladı.

Vidal, üç üniversite öğrencisinden birinin regl dönemi için kadın hijyen ürünü alacak imkana sahip olmadığına dikkat çekerek bunun toplumsal bir konu ve eşitlikle ilgili gerçek bir sorun olduğunu kaydetti.

Birkaç hafta içinde üniversitelerdeki sağlık üniteleri ve öğrenci yurtlarına içinde tampon ve pedler bulunan otomatlar yerleştirileceği, sonbahardan itibaren de kampüslerde kullanıma sunulacağı ve otomatların çevre dostu ürünler içereceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üniversite öğrencilerinin "regl yoksulluğu" yaşamasının daha fazla tolere edilemeyecek bir adaletsizlik olduğunu ifade etti.

Fransa'da 6 bin 500'den fazla üniversite öğrencisiyle yapılan bir araştırma, ankete katılanların yüzde 13'ünün tampon ya da ped almak için başka bir temel ihtiyacından fedakarlık yapmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Ankete katılanların üçte biri, regl dönemini geçirmeye yeterli miktarda kadın hijyen ürünü satın alabilmek için mali desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

İskoçya parlamentosu, geçen yıl Kasım ayında dünyada bir ilke imza atarak kadın hijyen ürünlerinin kamuya ait yerlerde ücretsiz olarak sunulmasını zorunlu hale getiren tasarıyı kabul etmişti.

İskoçya'nın da dahil olduğu Birleşik Krallık'ta bir yardım kuruluşu tarafından 2017 yılında yapılan araştırma, 14-21 yaş arasındakilerin yüzde 10'unun bu ürünlere erişiminin olmadığını, yüzde 15'inin ise zorlukla bu ürünleri edinebildiğini ortaya koymuştu.

dpa/BK,SSB

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Kaynak: Deutsche Welle