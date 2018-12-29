Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören'de ikamet eden üniversite öğrencilerinin davetini geri çevirmedi. Ankara Üniversitesinde okuyan üniversite öğrencilerine pizza sürprizi yapan Ak, öğrencilerle bir dizi sohbet gerçekleştirdi.

Keçiören'de Yayla Mahallesinde yaşayan Mertcan Simitçi isimli üniversite öğrencisi sosyal medya platformu Twitter üzerinden Başkan Ak'ı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Dersten çıktık eve geldik ne yemek yapacağız derdi yine. Acıktık Sayın Bakanım Süleyman Soylu, Sayın Başkanım Mustafa Ak" yazdı. İkinci twitinde ise, "Başkanım makarna yemekten içimizde makarna ağacı çıkacak. Bugün bize bir güzellik mi yapsanız? Elinizde pizzayla bize sürpriz yapsanız, çayları da biz yaparız" ifadelerini kullanarak Başkan Ak'ı etiketledi. Mesajları gören Ak, "Gençler sizi kırar mıyım hiç, özelden adresinizi yazın ve çayı demleyin, geliyorum" yorumunu yaptı. Bunun üzerine pizzaları alarak öğrenci evine sürpriz yapan Ak, öğrencilerle pizza keyfi yaparken aynı zamanda öğrencilik anılarını paylaştı.

"Başkanımızın öğrenci evine geleceğini düşünmemiştik"

Ankara Üniversitesinden Ömer Öztunç, Sezer Ertürk ve Hakan Ünal isimli arkadaşlarıyla öğrenci evinde yaşayan Mertcan Simitçi, "Okuldan eve geldiğimizde acıkmıştık ve böyle bir tweet atalım istedik. Ben başkanımızın ev ziyaretlerine gittiğini sosyal medyadan hep takip ediyorum ama öğrenci evine geleceğine ihtimal vermemiştim. Attığım tweete başkanımızdan yorum gelince şaşırdık. Heyecanla evi topladık ve çayı demledik. Zil çaldı, başkanımızın elinde pizzayı görünce sevindik. Okul ve sosyal yaşamımızla ilgili sohbet ettik. Başkanımız da bize öğrencilik hayatını anlattı. Oldukça keyifli bir akşam yaşadık" diye konuştu.

"Öğrencilik hayatımı yaşama fırsatı buldum"

Pizza ve çay keyfini öğrencilerle paylaşmak istediğini kaydeden Ak, "Keçiören'de yaşayan, sosyal medya üzerinden bizi takip eden üniversite öğrencilerimizin davetlerini kırmadık. Akşam yemeğinde evlerine misafir olduk. Soğuk Ankara akşamında sıcak bir sohbet gerçekleştirdik. Öğrencilik hayatımı kısa süre de olsa yaşama fırsatı buldum. Gençlerimize okul hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA