Üniversite Öğrencilerinden Köy Okuluna Kütüphane

Uşak Üniversitesi öğrencileri İlyaslı Ortaokulu'nda kütüphane oluşturdu.

Kütüphanenin açılışı için düzenlenen etkinliğe katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Köyde Şenlik Var" projesi kapsamında Uşak Üniversitesi Sosyal Hizmet Topluluğu öğrencilerinin oluşturduğu kütüphanenin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Öğrencileri örnek davranışlarından dolayı kutlayan Savaş, "Yaklaşık 3 bin 500 kitap toplanmış ve kütüphanede yerini almış. Kitap okumak çok önemli. Kütüphane, geleceğin güvencesi olan çocuklarımızı okumaya sevk edecek, onların ufuklarını açacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.

İlyaslı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Çakın ve okul öğretmenleri de yaptıkları konuşmada öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlikte rektör Savaş, okul duvarında oluşturulan figürleri boyadı.