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Üniversite öğrencileri can dostları yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Üniversite öğrencileri can dostları yalnız bırakmadı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Gönüllük Çalışmaları Dersi kapsamında, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Gönüllük Çalışmaları Dersi kapsamında, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ders sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Ayşe Arslan ve Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yetkilisi Fulya Akıllı eşliğinde gezilen barınakta; hayvanların durumları hakkında bilgi verilerek sahipsiz, güçten düşmüş kedi ve köpeklerin ekipler tarafından merkeze getirildiği, tedavi ve bakımlarının yapıldığı öğrencilere anlatıldı. Ziyarette öğrenciler rehabilitasyon merkezine kedi, köpek maması ve kedi taşıma çantası bağışladı. - AYDIN

Üniversite öğrencileri can dostları yalnız bırakmadı

Üniversite öğrencileri can dostları yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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