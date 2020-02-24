: Üniversite mezunlarına kamuda staj imkanı geliyor

24.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:02

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, üniversite mezunlarının kamuda staj yapabilmeleri için çalışma yürüttüklerini belirterek, "İnşallah organizasyonu başarıyla yapıp bu yıl içinde bu fırsatı sunmak istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle, Trakya Üniversiteler Birliğince

organize edilen "Trakya Kariyer Fuarı", Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

Atay, açılış törenindeki konuşmasında, medeniyetlere ev sahipliği yapan Edirne'nin aynı zamanda sanata, kültüre ve tarihe saygısıyla da öne çıktığını söyledi.

İlki Edirne'de yapılan kariyer fuarlarının Türkiye'de 10 organizasyon şeklinde gerçekleştirileceğini ifade eden Atay, "Gerek şirketlerin katılımı gerek organizasyondaki coşkuyu görünce iyi ki Trakya'dan başlamışız dedim." şeklinde konuştu.

Atay, zaman zaman üniversitelerin sayısı arttıkça niteliğin düştüğüne ilişkin tartışmalar yaşandığını anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Biz öğrenciyken 'Dünyada en çok üniversite ABD'de var.' diyorduk, kaç tane? 3 bin tane şu an. Dünyada en çok üniversite nerede? Çin'de kaç tane? 5 bin tane. Nüfusu 1,5-2 milyon olan Avrupa ülkelerinde bile üniversite sayıları 40-50 iken, bizim 70 üniversite ile devam etmeye çalışmamız 82 milyona haksızlık olurdu. Evet, üniversiteler açtık, onlara güzel kampüsler, yurtlar yaptık. Şimdi o üniversitelerde yetişen öğrencilerin yeteneklerini, iş fırsatlarını geliştirmeye yönelik projeler oluşturuyoruz.

Üniversite eğitimi almaya hak kazanmış tüm gençlerimizin yetenek olduğuna inanıyoruz. Siz de kendinize inanın."

Kamuda staj imkanı

Atay, kamuda staj imkanlarını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Hazine ve Maliye Bakanımızdan sözü aldık." diyen Atay, şu bilgileri paylaştı:

"Altyapısını kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haberini medyadan duyarsınız ama Yetenek Kapısı (yetenekkapisi.org) üzerinden daha rahat duyacaksınız.

Her meslekte ... Sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi 21. yüzyıl için yeterli görmüyoruz. Üniversite eğitimi alan gençlerimiz stajını yapabilmeli, yapması gerektiği zaman da stajında sigortası, harçlığı karşılanmalı. Bu, bir finansman gerektiriyor. Onu da temin ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah organizasyonu başarıyla yapıp bu yıl içinde bu fırsatı sunmak istiyoruz."

Atay, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak kısa sürede mezun öğrencilerin çalışma durumları ile üniversite personelinin aidiyet ve memnuniyetlerinin ölçüldüğünü, öğrencilerin üniversitelerden memnuniyetlerinin de ölçüleceğini belirtti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp da meslek seçerken değişimleri ve değişim dinamiklerini iyi okumak gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da bölgenin en büyük organizasyonuna ev sahipliğini yapmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Tabakoğlu, Atay ve Canalp ile organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verdi.

Atay ve beraberindekiler, fuarı gezerek firma yetkilileriyle görüştü, öğrencilerle sohbet etti.

Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, rektörler, firma temsilcileri ve genel müdürlerle öğrenciler katıldı.

Bilişimden iletişime, teknolojiden eğitime kariyer planlaması yapmak isteyenlere yönelik, panel, iş görüşmeleri ve eğitimlerin olacağı, 295 firmanın yer aldığı fuar, iki gün sürecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu