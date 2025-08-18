Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2025 üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?

2025 üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı sorusu da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça soruluyor. Yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler bir sonraki adım olan kayıt işlemleri için hazırlıklara başladı. Eğitim hayatına üniversite düzeyinde devam edecek adaylar için kayıt süreci oldukça kritik. Bu nedenle, "2025 üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?" ve "Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?" gibi soruların cevabı büyük önem taşıyor. İşte güncel bilgiler…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025–2026 eğitim öğretim yılı için üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelere şahsen ya da e-Devlet üzerinden başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt (e-kayıt) işlemleri ise 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. E-kayıt yaptıran adayların ayrıca üniversiteye gitmelerine gerek kalmadan işlemleri tamamlanmış sayılacak. Bu sistem, özellikle şehir dışındaki öğrenciler için büyük kolaylık sağlıyor.

