Üniversite'de Doğal Gaz ve Tesisatı Semineri

03.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:22

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı ve Enerya A.Ş iş birliği ile Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik Doğal Gaz ve Tesisatı hakkında seminer verildi. Düzenlenen seminere Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programının yanı sıra Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Elektrik Programları öğrenci ve akademisyenleri de büyük bir ilgi gösterdi. Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Koçer 'in açılış konuşmasıyla başlayan seminerde Enerya firmasının Kalite Güvence ve Eğitim Müdürü Erol Kaya ile İç Tesisat Müdürü Ali Serhat Ertürk, doğal gaz konusunda yapılan çalışmalar, yönetmelikler, doğal gaz kullanımı ve tesisatlar döşenirken dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcıları bilgilendiren bir sunum gerçekleştirdi.



Seminerin soru & cevap kısmında akademisyenlerin de katkılarıyla seminer içeriği zenginleştirilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlandı. Kapanış konuşmasını yapan Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı Öğr. Görevlisi Emre Bal, önümüzdeki dönemlerde bu tarz eğitim çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, 'Bu kapsamda Enerya'daki doğal gaz tesislerine teknik geziler yaparak, öğrencilerimizin teorik olarak gördükleri bilgilerin sahada nasıl uygulandığını canlı olarak görebilecekleri ortamlar oluşturacağız. Bugün oldukça faydalı bir seminer gerçekleştirdik. Seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.' diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA