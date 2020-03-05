Unhinged Filmi
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Unhinged Filmi

Unhinged filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Unhinged filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:57
Unhinged Filmi

Yönetmenliğini Derrick Borte'un üstlendiği ve senaryosunu Carl Ellsworth'ün kaleme aldığı gerilim temalı filmin başrollerinde , , Gabriel Bateman, Caren Pistorius ve Anne Leighton yer alıyor.

Yönetmen: Derrick Borte

Senaryo: Carl Ellsworth

Oyuncular: Russell Crowe, Jimmi Simpson, Gabriel Bateman , Caren Pistorius, Anne Leighton, Lucy Faust, Michael Papajohn, Austin P. McKenzie, Brett Smrz, Sylvia Grace Crim, Gregory Hobson, Devyn A. Tyler, Vivian Fleming-Alvarez , Stephen Louis Grush , Hick Cheramie, Samantha Beaulieu, Gretchen Koerner, Juliene Joyner, Tim Bell, Deven MacNair, Donna DuPlantier, Angela Abadie, Calvin Williams, Jenanne Alexander, Michael Randall, Scheryl W Brown, Kevin Howard, Kriss Fortunato, Richie Burden, Scott Walker

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Unhinged

Yapımcı Firma: Burek Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Burek Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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