Unhinged Filmi
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Yönetmenliğini Derrick Borte'un üstlendiği ve senaryosunu Carl Ellsworth'ün kaleme aldığı gerilim temalı filmin başrollerinde Russell Crowe, Jimmi Simpson, Gabriel Bateman, Caren Pistorius ve Anne Leighton yer alıyor.
Yönetmen: Derrick Borte
Senaryo: Carl Ellsworth
Oyuncular: Russell Crowe, Jimmi Simpson, Gabriel Bateman , Caren Pistorius, Anne Leighton, Lucy Faust, Michael Papajohn, Austin P. McKenzie, Brett Smrz, Sylvia Grace Crim, Gregory Hobson, Devyn A. Tyler, Vivian Fleming-Alvarez , Stephen Louis Grush , Hick Cheramie, Samantha Beaulieu, Gretchen Koerner, Juliene Joyner, Tim Bell, Deven MacNair, Donna DuPlantier, Angela Abadie, Calvin Williams, Jenanne Alexander, Michael Randall, Scheryl W Brown, Kevin Howard, Kriss Fortunato, Richie Burden, Scott Walker
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Unhinged
Yapımcı Firma: Burek Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Burek Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com