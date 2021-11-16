UNESCO için yeni yol haritası belirleniyor

BURSA (AA) - Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ve son olarak çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu "zanaat ve halk sanatları" dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Bursa'da çalışmalar vakit kaybetmeden başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilin turizmden aldığı payı artırmak için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, tanıtım için yaptığı çalışmaların meyvesini toplamaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda hazırlanan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" isimli adaylık dosyasıyla 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık'ı evrensel miras haline getiren Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olabilmek için yaptığı çalışmalarda da hedefe ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da desteklenen çalışmaların ardından "zanaat ve halk sanatları" dalında hazırlanan başvurusu dosyası, UNESCO'nun Paris'teki merkezine gönderilmişti. Toplantıda, Türkiye'den Bursa'nın da bu dalda üye olması kararlaştırıldı. Bu kararla UNESCO Yaratıcı Şehir Ağı'ndaki 295 şehir arasına giren Bursa, Türkiye'den de Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırşehir'in ardından ağa dahil edilen 7inci şehir oldu.

Vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, 4 sene boyunca zanaat ve halk sanatları alanında yapılacak çalışmaları belirlemek üzere koordinasyon kurulunu oluşturdu. Birçok kamu kurumu, özel sektör temsilcileriyle zanaatkarlardan oluşan komisyon, Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda ilk toplantısını yaptı.

Toplantı hakkında bilgi veren Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na zanaat ve halk sanatları dalında akredite edilen Bursa'nın yeni bir UNESCO faslında daha yer almasının sağlandığını duyurdu.

Bursa'nın 4 yıl boyunca zanaat ve halk sanatları alanındaki çalışmaların, konunun bütün taraflarıyla kurulan komisyon marifetiyle takip edileceğini belirten Baştürk, komisyonun 4 yıl boyunca Bursa'da yapılacak çalışmaların planlamasını yapacağını ifade etti.

AA / Sedat Gök - Son Dakika Haberleri

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