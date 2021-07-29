UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti Açıklaması

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay'da Vali Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay'da Vali Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Vinton ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Doğan, ziyarette Vinton'a tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı inanışları ve etnik yapıları aynı çatı altında barış ve hoşgörüyle bir arada tutan kadim şehir Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Vinton da Vali Doğan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak mültecilere kapılarınızı açmanız ve yaptığınız yardımlardan dolayı kurumum ve şahsım adına çok samimi duygularla hayranlık besliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde...
Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Tanju Özcan Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Rıza Çalımbay Roger Schmidt Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 18:25:47. #1.15#

title