UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti Açıklaması

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay'da Vali Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay'da Vali Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Vinton ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Doğan, ziyarette Vinton'a tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı inanışları ve etnik yapıları aynı çatı altında barış ve hoşgörüyle bir arada tutan kadim şehir Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Vinton da Vali Doğan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak mültecilere kapılarınızı açmanız ve yaptığınız yardımlardan dolayı kurumum ve şahsım adına çok samimi duygularla hayranlık besliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz