UNDP çalıştayı gerçekleştirildi

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III (LAR 3) projesi kapsamında "Mahalle Yönetiminin Katılımcı Hale Getirilmesi" konu başlığında çalıştay programı düzenlendi.

Mövenpick Malatya Otel'de düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, UNDP Kıdemli Uzmanı Metehan Gültaşlı, UNDP Kıdemli Uzmanı Nazlı Yücel Batmaz, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, STK Temsilcileri ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin ortak akıl ile yönetilmesi, şehrin bütünselliğine katkı yapacak sosyal entegrasyonun sağlanması, şehirde tabandan tavana iki yönlü sağlam bir iletişim mekanizmasının kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Kentin bütün dinamiklerini kapsayan geniş yelpazeli Şehir Gönüllüleri Meclisi'nin katılımcılık ilkesini hayata geçirme noktasında çok önemli bir oluşum olduğunu vurgulayan Gürkan, "Şehir Gönüllüleri Meclisi ile Malatya'mızın bütün renklerinin yerel yönetim kademelerinde söz hakkının olması ilkesini hayata geçirdik. 2014 yılında beş temel ilke belirledik. Katılımcı Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Çevrenin korunması ve yeşilin artırılması ile Hizmet Belediyeciliği adı altında bir yapı formatı hazırlandı. Düzenlenen toplantıların verimli olmasını temenni ediyoruz. Yapmış olduğumuz her işte neden, niçin sorularını sorguluyoruz. Biz okuyoruz ve okuduğumuz kitapları egemenliğimiz altına alıyoruz. Sadece Kuran-ı Kerime teslim oluyoruz. Dolayısıyla ortak yol, aklıselim yol ve doğru tercihlerde bulunmamız lazım. Yönetim noktasında da bir yazılı kurallar vardır birde yazılı olmayan kurallar vardır. Sadece yazılı kurallara göre kararlar alırsanız o karar kör olur, topal olur sağır olur. Birde yazılı olmayan kurallar vardır bunlar gelenek, görenek, örf ve ananelerdir. Karar verilirken bunlara da dikkat edilmesi gerekir. UNDP çalışmalarını takdir ediyorum. Buradaki katılımcılar Malatya'nın genel anlamda sosyolojik ve toplumsal yapısının içerisinde olan insanlar. Burada yapacağımız çalışmaların ve alınacak olan kararların bütün toplumun görüş ve fikirlerini yansıtıyor mu bunun titizlikle incelenmesi gerekmektedir. Burada çıkan sonucun diğer paydaşlarla paylaşılması ve anlatılması gerekmektedir. Yönetimdeki temel esasa katılımcı ilkesinin prensip edilmesidir. Bu anlamda bizler şehir gönüllüleri meclisi oluşturduk. Sivil Toplum Örgütleri, Kanaat Önderleri, Meslek Kuruluşları ile diğer Kurum ve Kuruluşların katılımıyla oluşturduk. Bu meclisin toplum üzerinde psikolojik etkinliği vardır. Yönetimdeki yaklaşım ile samimi yaklaşım birlikte hareket etmediği müddetçe bir anlam taşımaz. Çalıştaya katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum.Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi tarafından hayata geçirilen "Mahalle Künyesi" projesine de değinen Başkan Gürkan, mahalle sorunlarının çözümüne yönelik başlatılan bu proje ile herkesin kendi mahallesine olan sorumluluk alma enerjisi ile aidiyet bağlarının güçlenmiş olacağını söyledi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, katılımcılığın yerel yönetimler için çok önemli olduğunu söyleyerek, millet olarak istişareye çok önem verdiğimizi söyledi. Orta Asya'da kurduğumuz devletlerde kurultaylar ve meclisler olduğunu, İslami dönemde Peygamber Efendimizin işleri danışarak çözümlemeyi önemsediğini, Türk İslam devletlerinde danışma meclislerinin olduğunu vurguladı.

Mahalle Yönetiminin Katılımcı Hale Getirilmesi konusunda düzenlenen eğitimin çok önemli olduğunu söyleyen Artan, " Düzenlenen toplantının kentimiz için hayırlı olmasını diler, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Öğleden sonra yapılan oturumda oluşturulan odak grup toplantılarında Şehir Gönüllüleri Meclisi uhdesi oluşturulan Mahalle Künyesi projesinin Malatya'nın bütün mahallelerinde yaygınlaştırılması ve sistemsel hale getirilmesi için STK Temsilcilerinde, muhtarlardan ve diğer katılımcılardan görüş ve öneriler alındı.

Toplantıda söz alan katılımcılar Malatya Kent Konseyinin yürüttüğü Mahalle Künyesi projesinin bir Türkiye modeli olduğunu ve bunun ülke geneline yaygınlaşmasının katılımcılık kültürünün kurumsallaşmasında önemli rol model olacağını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler