Uncharted 4 PC için resmi olarak onaylandı!
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Uncharted 4 PC için resmi olarak onaylandı!

Uncharted 4 PC için resmi olarak onaylandı!
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Sony, PlayStation 4 için geliştirilen Uncharted 4: A Thief's End oyununun resmi olarak PC versiyonu ile oyuncuların karşısına çıkacağını açıkladı. Uncharted 4, PC versiyonu ne zaman çıkış yapacak?

Sony Group'un yatırımcı toplantısı sunumunda, PC için planlanan PlayStation Studios oyunları arasında Uncharted 4: A Thief's End listelendi.

Şirket, geçtiğimiz yıl daha fazla büyüme elde edebilmek için bazı oyunların PC versiyonunun çıkacağını duyurdu. Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan, ileride daha fazla PlayStation oyununu PC'ye getireceklerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı ve bu haberden kısa bir süre sonra Uncharted 4: A Thief's End'in PC versiyonunun çıkış yapacağı duyuruldu.

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PlayStation CEO'su Jim Ryan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geliştirdiğimiz harika oyunları daha fazla kitleye ulaştırabilmek için diğer platformlarda da yayınlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uncharted 4: A Thief's End ilk olarak Mayıs 2016'da PlayStation 4 için çıkış yapmıştı. PC için çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

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