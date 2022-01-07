Ünal Gürel kimdir? Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı kimdir? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bu akşam TVde bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkacak olan Sakar Şakir filmi 1977 yılında çekildi. Peki başrolde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın yer aldığı Sakar Şakir filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

SAKAR ŞAKİR KONUSU NEDİR?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

GARDIROP FUAT KİMDİR?

Sakar Şakir filminde gardrop Fuat adıyla bilinen oyuncu, Ünal Gürel'dir.

ÜNAL GÜREL KİMDİR?

Ünal Gürel (18 Ocak 1935 – 8 Nisan 2002), Türk sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Sanat yaşamına tiyatro ile başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmıştır.

Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır. Aynı yıl 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizileri Berber rol almıştır. 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında ölen Gürel, Feriköy Mezarlığına defnedildi. Ayrıca Ünal Gürel izleyiciler tarafından Karamürselli Deli Hamdi ve Sakar Şakir filmindeki "Gardırop Fuat" rolleri ile bilinmektedir.

Filmografisi

Bizim Ev - 1995

Gülşen Abi - 1994

Komşular - 1993

Süper Baba - 1993

Mahallenin Muhtarları - 1992

Bomba - 1987

Tarzan Rıfkı - 1986

Katma Değer Şaban - 1985

Sevdalandım - 1984

Atla Gel Şaban , 1984

İmparator - 1984

Çelik Pençe - 1983

Küçük Ağa - 1983

Tokatçı - 1983

Yedi Bela Hüsnü - 1982

Zaman Mekan Makinesi - 1981

İnsanlık Uğruna - 1981

Boynu Bükük - 1980

Yorgun Savaşçı - 1979

Isı - 1979

Tatlı Çarşamba - 1979

Dokunmayın Şabanıma - 1979

Bir Ceza Avukatının Anıları: Isı - 1979

Minik Serçe - 1978

Avanak Apti - 1978

Sakar Şakir - 1977

Hınç - 1976

Üç Kağıtçılar - 1975

Hanzo - 1975

Anasının Kızı - 1975

Yalancı Yarim - 1973

Yarın Ağlayacağım - 1971

Tamam Mı Canım - 1971

Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım) - 1967

Gecelerin Kralı - 1967

O Kadın - 1966

Kolsuz Kahraman – 1966

Meydan Köpeği - 1966

Şeker Hafiye - 1965

Silahların Sesi - 1965

Elveda Sevgilim - 1965

Ekmekçi Kadın - 1965

Cilalı İbo Kadın Avcısı - 1964

Acemi Çapkın - 1964

Anadolu Çocuğu - 1964

Affetmeyen Kadın - 1964

Namus Uğruna - 1960

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