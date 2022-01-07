Ünal Gürel kimdir? Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı kimdir?
Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Sakar Şakir, bu akşam ekranlara geliyor. Filmde rol alan Ünal Gürel hakkında Ünal Gürel kimdir? Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde çekilen Sakar Şakir'in yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. 100 dakikalık filmde Kemal Sunal'a Ali Şen eşlik ediyor. İşte filmle ilgili ayrıntılar..
Ünal Gürel kimdir? Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı kimdir? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bu akşam TVde bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkacak olan Sakar Şakir filmi 1977 yılında çekildi. Peki başrolde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın yer aldığı Sakar Şakir filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.
Sakar Şakir filminde gardrop Fuat adıyla bilinen oyuncu, Ünal Gürel'dir.
Ünal Gürel (18 Ocak 1935 – 8 Nisan 2002), Türk sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Sanat yaşamına tiyatro ile başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmıştır.
Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır. Aynı yıl 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizileri Berber rol almıştır. 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında ölen Gürel, Feriköy Mezarlığına defnedildi. Ayrıca Ünal Gürel izleyiciler tarafından Karamürselli Deli Hamdi ve Sakar Şakir filmindeki "Gardırop Fuat" rolleri ile bilinmektedir.
- Bizim Ev - 1995
- Gülşen Abi - 1994
- Komşular - 1993
- Süper Baba - 1993
- Mahallenin Muhtarları - 1992
- Bomba - 1987
- Tarzan Rıfkı - 1986
- Katma Değer Şaban - 1985
- Sevdalandım - 1984
- Atla Gel Şaban , 1984
- İmparator - 1984
- Çelik Pençe - 1983
- Küçük Ağa - 1983
- Tokatçı - 1983
- Yedi Bela Hüsnü - 1982
- Zaman Mekan Makinesi - 1981
- İnsanlık Uğruna - 1981
- Boynu Bükük - 1980
- Yorgun Savaşçı - 1979
- Isı - 1979
- Tatlı Çarşamba - 1979
- Dokunmayın Şabanıma - 1979
- Bir Ceza Avukatının Anıları: Isı - 1979
- Minik Serçe - 1978
- Avanak Apti - 1978
- Sakar Şakir - 1977
- Hınç - 1976
- Üç Kağıtçılar - 1975
- Hanzo - 1975
- Anasının Kızı - 1975
- Yalancı Yarim - 1973
- Yarın Ağlayacağım - 1971
- Tamam Mı Canım - 1971
- Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım) - 1967
- Gecelerin Kralı - 1967
- O Kadın - 1966
- Kolsuz Kahraman – 1966
- Meydan Köpeği - 1966
- Şeker Hafiye - 1965
- Silahların Sesi - 1965
- Elveda Sevgilim - 1965
- Ekmekçi Kadın - 1965
- Cilalı İbo Kadın Avcısı - 1964
- Acemi Çapkın - 1964
- Anadolu Çocuğu - 1964
- Affetmeyen Kadın - 1964
- Namus Uğruna - 1960
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