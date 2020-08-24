Un kurabiyesi tarifi | Un kurabiyesi nasıl yapılır? Ağızda dağılan un kurabiyesi için gerekli malzemeler nelerdir? Kurabiye denilince akla ilk un kurabiyesi gelmektedir. Sadece ve lezzetli olduğu için çok beğenilmektedir. Peki un kurabiyesi nasıl yapılır? Pastane usülü un kurabiyesi tarifi, en lezzetli un kurabiyesi tarifi nedir, malzemeleri nelerdir tüm detaylar haberimizde...

Özellikle çocuklar için sağlıklı ve lezzetli bir kurabiye tarifi arıyorsanız un kurabiyesi tam da size göredir. Haberimizden un kurabiyesi tarifine bakarak hızlı şekilde un kurabiyesi yapabilirsiniz. Un kurabiyesi yapımı çok kolaydır. Konumuzu okuyarak hızlı şekilde kolayca un kurabiyesi yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

KURABİYE NEDİR?

Kurabiye, un, yağ, badem, fıstık, fındık ve kakao gibi malzemelerle yapılan Orta Doğu ve Balkanlar yöresine özgü bir çeşit bisküvidir. Kurabiyenin birçok çeşidi bulunmaktadır.

Kurabiye çeşitleri başlıca şu şekildedir:

Limonlu kurabiye

Un kurabiyesi

Sade ev kurabiyesi

Anne kurabiyesi

Kıyır kurabiye

Islak kurabiye

Kakaolu kurabiye

Tuzlu kurabiye

Otlu kurabiye

Damla çikolatalı kurabiye

Misket kurabiye

vb. şeklinde kurabiye çeşitleri vardır.

MARGARİNSİZ UN KURABİYESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

200 gram tereyağı

3,5 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı nişasta

Üzeri için: Pudra şekeri

MARGARİNSİZ UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle tereyağını derin bir kase içerisine alıyoruz. Pudra şekerini ekleyip tel çırpıcı ile çırpıyoruz. Krem kıvamına gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz.

Sonrasında sıvı yağ ve nişasta ekleyip karışımı karıştırmaya devam ediyoruz. Unu da yavaş yavaş ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Elde edeceğimiz hamur yapışmayan yumuşak kıvamda olmalıdır.

Ardından hamurdan bezeler alıp yuvarlak hale getiriyoruz. Sonrasında yağlı kağıt serili fırın tepsisine bezeleri dizin. Sonrasında 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Kurabiyeyi piştikten sonra fırından çıkarıp soğumaya alıyoruz.

Sonrasında soğuyan kurabiyelere pudra şekeri ilave ediyoruz. Böylelikle servis yapabiliriz.

Afiyet olsun...

3 MALZEMEDEN KOLAY UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

250 gram tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

3,5 su bardağı

Yapılışı:

Oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekeri krema kıvamı olana karıştırılır.

Elenen unu yavaş yavaş karışıma ekleyin

şekil vererek yağlı kağıt üzerine diziniz.

Önceden ısıtılmış 180 derecede üstü kızarana kadar pişirin

Piştikten hemen sonra kurabiyeleri ellemeyin dağılabilir.

PASTANE USULÜ UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

125 gr tereyağı

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı pudra şekeri

yarım paket vanilya

Alabildiği kadar un

Üzeri için:

Pudra şekeri

Yapılışı:

Oda sıcaklığındaki tereyağına pudra şekeri ve vanilyayı koyun ve iyice karıştırın.

Daha sonra 3 yemek kaşığı nişasta ve unu azar azar ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak hamur elde edin.

Üstü kapatılarak 20 dakika bekletilir.

İstediğiniz şekli verip fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirilir.

İlk sıcaklığı geçen kurabiyelerin üzerine pudra şekeri dökülür.

AĞIZDA DAĞILAN UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Un kurabiyesinin en çok ağızda dağılan şekli sevilmektedir. Peki ağızda dağılan un kurabiyesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir şimdi ona bakalım.

Ağızda dağılan un kurabiyesi malzemeleri:

1 Paket margarin (Fakat tereyağ da olabilir, tercihinize kalmış.)

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı nişasta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

Göz kararı kadar un

Yapılışı:

Öncelikle margarini veya tereyağını pudra şekeri ile yoğuruyoruz. Ardından sıvı yağ ve nişasta katıp yoğurmaya devam ediyoruz.

Sonrasında unu azar azar ekleyip vanilyayı ekledikten sonra ele yapışmayacak şekilde bir hamur ortaya çıkartana kadar elde yoğuruyoruz.

Sonra hamurun bir kısmını alıp uzun uzun yuvarlıyoruz ve çatalla uzun çizgiler çiziyoruz. Çizdikten sonra yamuk şekiller halinde hamurumuzu kesiyoruz. Ardından bu kesilen hamurları yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz.

Bu şekilde 2 tepsi un kurabiyesi çıkartmış oluruz. 170 derecelik fırında rengi değişmeyecek biçimde 25 dakika pişiriyoruz.

Soğumasını bekleyerek afiyetle yiyebiliriz.

Afiyet olsun...