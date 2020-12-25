Umut Oğuz kimdir? Umut Oğuz hayatı ve biyografisi! Umut Oğuz kaç yaşında, nereli?

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UMUT OĞUZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Temmuz 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,72 m

Umut Oğuzdizi, tiyatro ve sinema oyuncusu.

Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'nin Turizm Otelcilik bölümü ve Marmara Üniversitesi'nin spor akademisi bölümünü bitirmiştir. 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlamış ve birçok tiyatroda rol almıştır. 2008 yılında Adanalı televizyon dizisinde Fiko karakterini canlandırmasıyla tanınmıştır. Bahtiyar Ölmez dizisinde oynamaya başladı.

Televizyon dizileri

• Bahtiyar Ölmez, 2017, Şinasi

• Kertenkele 2014 - 2016 Şevket

• Boynu Bükükler (Konuk Oyuncu)

• Bana Bir Soygun Yaz, 2012, Süleyman

• Nuri, 2011

• Müziklerin Efendisi, 2011, Sabit

• Dedektif Memoli, 2011, Fiko

• Papatyam, 2010, 2011, Abbas

• Yalancı Romantik, 2008, 2009, Kafe sahibi Hamit

• Emret Komutanım, 2008, Zihni Fikri Parlak

• Adanalı, 2008, 2009, 2010, Fiko, Lezize Teyze, Lezize Nine

• Kuzey Rüzgarı, 2007, Adam

• Cumhur Cemaat, 2007

• Üç Kadın, 2005

• Çil Horoz, 2005, Kazım

• Sevda Tepesi, 2005, Eküri Ahmet

• Saf Asaf, 2005

• Emret Komutanım, 2005, Korhan

• Acı Hayat, 2004, 2005, 2006, Ercü

• Üç Kişilik Aşk, 2004

• Çalınan Ceset, 2004, Hayri

• Tatil Aşkları, 2004, Berke

• Büyük Buluşma, 2004, Cemil

• Şöhretler Kebapçısı, 2003

• Sırlar Dünyası/Sır Kapısı, 2002, Yılmaz

• Üvey Baba, 2000, Hakan

• Ona Bakma Bana Bak, 2000

• Güneş Yanıkları, 2000

Sinema

• Bana Bir Soygun Yaz 2, 2018

• Süper İncir, 2013 , öğretmen

• Koğuş Akademisi, 2013

• Bana Bir Soygun Yaz, 2012

• Süpertürk, 2012

• Umut Adası, 2006, Gazanfer

• Tramvay, 2006, Tedhişçi

Tiyatro

• Selvi Boylum Al Yazmalım, Sadri Alışık Tiyatrosu

• Matrak Ailem, Yalçın Menteş Tiyatrosu

• Padişah-ı Osman, Adım Tiyatro

• Buyur Buradan Kaç, İstanbul Sahne Tiyatrosu

• Bakar mısınız?,Halk tiyatrosu